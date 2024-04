Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo

No programa CBN Você Mulher deste sábado (13), Juliana Gambim conversou com a psicóloga especializada em intervenção ABA (Análise do Comportamento Aplicada) para pessoas com deficiência intelectual e autismo, Amanda Carolina Botareli, e com a especialista em marketing digital e mãe de autista, Lauanne da Silva Araújo. Neste Abril Azul, as convidadas ajudaram a esclarecer um tema importante: a conscientização sobre o transtorno do espectro autista (TEA). Confira a entrevista com experiências de vida, aprendizados e dicas importantes:

