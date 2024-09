Ações de reciclagem e combate à dengue marcam o Dia Mundial da Limpeza na Capital

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul (Seac/MS) promove duas ações em Campo Grande nesta semana, em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza, celebrado em 20 de setembro.

A primeira ação será realizada na quarta-feira (18), das 8h às 16h, no Instituto Profac. A população poderá descartar de forma adequada equipamentos eletrônicos em desuso, como computadores, teclados, mouses, celulares, tablets, TVs, monitores e baterias, no Drive-Thru Ecoeletrônico: Recicle com Conscientização!,

Na sexta-feira (20), das 9h às 12h, será realizada a "Ação de Limpeza contra a Dengue", no bairro Maria Aparecida Pedrossian, um dos sete bairros da capital com maior incidência de dengue, de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A atividade será realizada em parceria com a associação de moradores local.

Serviço

Drive-Thru Ecoeletrônico: Recicle com Conscientização!

- Data: 18/09/2024

- Horário: 08h às 16h

- Local: Rua Diana, nº 51 Ação de Limpeza contra a Dengue

- Data: 20/09/2024

- Horário: 09h às 12h

- Local: Av. Orlando Darós, 279 - Parque Res. Maria A Pedrossian (Associação de Bairro Mª Ap Pedrossian - concentração)

Para participar como voluntário, entre em contato com o Seac pelo telefone (67) 99245-6728, e-mail [email protected] ou inscreva-se no site limpabrasil.org.

*Com informações da Seac/MS