Após controle do fogo no Pantanal, qualidade do ar melhora na Capital

Dados do QualiAR mostra como os incêndios do Pantanal, somados ao calor extremo, influenciaram na qualidade do ar de Campo Grande. Com picos ruins no índice, o ar voltou à classificação "verde" nesta terça-feira (21).

De acordo com os dados da estação de monitoramento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), até o dia 16 de novembro, a qualidade do ar estava na classificação "bom", na faixa de 0 a 40 do índice.

Já a partir da última semana, com a intensificação das chamas no Pantanal e a fuligem que encobriu o céu de boa parte dos municípios de Mato Grosso do Sul - incluindo a Capital - o índice ficou de 40 a 80, classificação moderada.

Com a fumaça e o tempo seco e quente, Campo Grande registrou dois dias de pico de qualidade ruim do ar, ultrapassando os 100 pontos. Com a chegada das chuvas, o índice foi registrando quedas diárias, e nesta segunda-feira (21), voltou para a classificação verde, abaixo dos 40 pontos.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), os incêndios no Pantanal estão sob controle devido às chuvas.

