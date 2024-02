Assistentes educacionais e de manutenção são convocados

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) publicou, nesta segunda-feira (26), a convocação de 267 candidatos para os cargos de assistente educacional inclusivo e auxiliar de manutenção.

Do total de convocações, 117 são assistentes educacionais inclusivos e 150 auxiliares de manutenção. Conforme o edital 02/2024-05 publicado no Diogrande, os convocados foram aprovados no processo seletivo simplificado para o programa de contratação temporária.

Os candidatos devem comparecer na Semed, situada na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, nesta terça-feira (27), para apresentar os documentos necessários para a contratação, no horário listado no edital.

Confira o edital a partir da página 4.