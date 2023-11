Associação Calvoso e Escola Sesi conquistam títulos do Estadual Sub-15 de Voleibol

O Campeonato Estadual Sub-15 de Voleibol 2023 chegou ao fim neste domingo (19), em Campo Grande. A Associação Atlética Calvoso, de Ponta Porã, sagrou-se campeã no feminino, enquanto a Escola Sesi, da capital, levou o título no masculino.

A competição foi realizada no Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo) e no ginásio do Colégio Elite. Ao todo, 31 equipes (18 no feminino e 13 no masculino) estiveram em quadra, representando os municípios de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

No feminino, o Calvoso manteve o título conquistado em 2022. A equipe ponta-poranense derrotou a Escola Sesi por 2 sets a 0 (25-18 e 25-19). As atletas Yasmin, Isandra, Barbara, Julia, Samira, Dora, Giovanna, Isadora, Ana, Yara, Tawany e Izabella foram premiadas pelo título, sob comando do técnico Ademir Alves e do auxiliar Cleonir Martins. A Escolinha Pezão, de Campo Grande, ficou com o bronze ao vencer a Skill Sports, de Dourados, por 2 sets a 1 (21-25, 28-26 e 15-8).

No masculino, a Escola Sesi derrotou a Escolinha Pezão por 2 sets a 0 (25-21 e 25-21). A equipe da capital foi composta pelos atletas João, Santiago, Elias, Vinicius, Natan, Luis, Ramão, Igor e Bruno Antônio, treinada por Vanessa Borges e Ricardo Benitez. O Calvoso ficou com o bronze ao vencer o Círculo Militar de Campo Grande por 2 sets a 0 (25-8 e 25-15).

Os destaques da competição foram as ponteiras Yasmin, do Calvoso, e Natan, da Escola Sesi. Eles foram eleitos os melhores atletas do Estadual Sub-15.

A Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) já definiu a data para a convocação dos atletas que participarão dos treinamentos visando os Campeonatos Brasileiros de Seleções. A convocação será feita até 18 de dezembro. Os eventos nacionais, realizados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), vão acontecer no primeiro trimestre de 2024.

Superpraia MS

O próximo fim de semana será de muito voleibol na capital também. Desta vez, na areia. De sexta-feira (24) a domingo (26) será a vez do Superpraia MS entrar em ação. A competição reunirá duplas nas categorias sub-17 e sub-19 nas areias da Praça Esportiva Belmar Fidalgo. O local também receberá a quinta etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia. A entrada é gratuita ao público.

*Com informações da Fundesporte