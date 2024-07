Banco Central aponta maior nível da dívida pública brasileira desde novembro de 2021

O Banco Central divulgou, nesta segunda-feira (29), dados que mostram que a dívida bruta do governo federal atingiu 77,84% do Produto Interno Bruto (PIB). O percentual é o maior nível desde novembro de 2021.

No quadro CBN Finanças desta terça-feira (30), o colunista e economista, Hudson Garcia analisou os números e o impacto do comprometimento financeiro no dia a dia da população, na prestação dos serviços públicos e as perspectivas para o futuro.

Segundo Garcia, o custo do financiamento da dívida implica em maiores despesas com juros por parte do governo. “Com os juros elevados, o governo precisa destinar uma parte significativa do orçamento para pagar esses juros, o que pode reduzir a disponibilidade de dinheiro para investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Isso pode resultar em serviços públicos de menor qualidade e em cortes em programas sociais”.

Acompanhe a análise completa.