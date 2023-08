Bastidores do 'Fim de Expediente' direto de Campo Grande para todo o Brasil

No cenário inspirador do Bioparque Pantanal, na sexta-feira (11), foi exibido ao vivo e para todo o Brasil o Programa Fim de Expediente, da Rede CBN. A iniciativa integra o calendário de eventos corporativos do Grupo RCN para este segundo semestre de 2023.

Empresários e convidados acompanharam os bastidores da atração nacional que desembarcou em Campo Grande, e você pode conferir como foi o programa e os bastidores dessa experiência incrível.

Assista às reportagens: