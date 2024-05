Campanha imuniza 1,5 mil servidores contra Influenza em MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização, realizou entre os dias 16 e 24 de maio a campanha ‘Governo MS Vacina Mais’. Durante a ação, que faz parte do Projeto MS Vacina Mais, foram aplicadas 1.508 doses da vacina contra Influenza nos servidores estaduais.

A estratégia teve como objetivo a ampliação do acesso à vacinação contra influenza aos servidores do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, promovendo a proteção dos trabalhadores e redução do absenteísmo, dos atendimentos ambulatoriais e internações durante o período do outono e inverno.

Continue Lendo...

Conforme a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a estratégia de modo extramuros – quando a vacinação é realizada fora da unidade de saúde – facilita o acesso ao imunizante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Trouxemos uma facilidade na oferta do imunizante para os trabalhadores que atuam nas instituições do Governo do Estado, no Parque dos Poderes. Nós sabemos que as doenças respiratórias estão em alta, em especial as SRAGs (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e a Influenza que é uma doença imunoprevenível”, afirma.

Até o momento, Mato Grosso do Sul apresenta uma cobertura vacinal para os grupos prioritários de 31,59%. Campo Grande já aplicou 142.308 doses da vacina, alcançando uma cobertura vacinal para os grupos prioritários de 31,01% de uma população alvo de 367.493 pessoas (Dados contidos na RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde até o dia 23/05/2024).

*Com informações da Comunicação da SES