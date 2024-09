Candidato do PSOL propõe encerrar 'imediatamente' contrato de serviços essenciais na Capital

O candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PSOL, Luso Queiroz, abriu a rodada de entrevistas promovida pela Rádio CBN Campo Grande em parceria com o Jornal Correio do Estado na cobertura das Eleições 2024.

Neste primeiro dia da série de entrevistas conduzida pelos jornalistas Lígia Sabka e Daniel Pedra, o candidato do PSOL destacou a proposta de cancelar os contratos com as empresas responsáveis pelos serviços de limpeza pública, incluindo a coleta de lixo, e de transporte coletivo urbano.

"Com a Guaicurus (consórcio das empresas de ônibus urbano) eu já vou romper de imediato. Como? Da mesma forma que eu vou fazer com a Solurb (limpeza pública) e com a Guariroba (concessionária de água e saneamento). Conversar com a população juntamente com o Ministério Público, mais outros órgãos responsáveis. Vou montar uma ação popular e vou levar no Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça que se vire", afirmou Luso Queiroz.

O candidato socialista disse que é "a única candidatura contra o sistema" e que não tem apoio de terceiros na campanha. "Eu não tenho um padrinho, não devo padrinho. Se eu ganhar, que é o que eu quero, ganhar as eleições, eu não vou dever ninguém", destacou.

Clique abaixo e conheça as propostas de governo do candidato, consideradas prioridade em uma possível gestão pública.

Até o dia três de outubro serão ouvidos, individualmente, sete dos oito candidatos e candidatas a prefeito (a) de Campo Grande. A participação será ao vivo na Rádio CBN Campo Grande, com transmissão nas redes sociais. Apenas o candidato do PCO, Jorge Batista, não enviou representante para a reunião com os partidos que definiu as datas e regras das entrevistas e ficou de fora da rodada.



Ainda nesta semana serão realizadas outras duas sabatinas. Na próxima quinta-feira (19) o entrevistado será o candidato do DC, Ubirajara Martins e na sexta-feira (20) será a vez do candidato Beto Figueiró, do Novo.