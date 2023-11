Clima de guerra dentro do Rede Sustentabilidade reflete em MS

Atualmente o partido Rede Sustentabilidade tem 17 pré-candidatos em Mato Grosso do Sul, visando as eleições municipais de 2024. A informação é do ex-presidente da legenda em MS, o advogado Adauto Alves Souto, que segue na coordenação-executiva do Rede/MS.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, nesta quarta-feira (22), o coordenador explicou como a 'briga' entre a ministra Marina Silva e a deputada federal Luíza Erundina - eleita pela Federação PSOL/Rede - tem prejudicado os projetos partidários no estado.

"É muito complicado porque tem que ficar apagando fogo a todo momento", desabafou Adauto, que pretende reaver na Justiça a direção regional do partido.

O coordenador-executivo adiantou que o Rede tem quatro pré-candidatos a prefeituras em Mato Grosso do Sul, sendo uma delas a da Capital, onde não descarta um a possível aliança com o Partido dos Trabalhadores.

Acompanhe a entrevista na íntegra: