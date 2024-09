Comarca de Batayporã abre inscrições para estágio em Direito

A Comarca de Batayporã está com as inscrições abertas para o processo seletivo de estágio em Direito. A oportunidade é destinada a estudantes regularmente matriculados em cursos de Direito e visa formar cadastro de reserva para o Fórum da cidade.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na secretaria do Foro até o dia 10 de outubro. O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, agendada para o dia 18 de outubro, na Escola Estadual Jan Antonin Bata.

Continue Lendo...

O edital do processo seletivo garante a inclusão de diversos perfis, reservando 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros ou pardos e 3% para indígenas. Essa iniciativa visa promover a diversidade e a equidade no acesso às oportunidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A lista de classificados será divulgada no dia 28 de outubro no prédio do Fórum. O resultado final apresentará uma listagem geral e também listas específicas para os candidatos que concorrem às vagas reservadas.

O estágio terá duração de um ano, com carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários receberão bolsa-auxílio e auxílio-transporte, com valores determinados pela administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

*Com informações do TJMS