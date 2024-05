Conciliação reduz tempo de processo em cerca de 50%

Segue até a próxima sexta-feira (24) em todo o país a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. De acordo com o saldo parcial do Tribunal Regional do Trabalho, da 24ª Região, já foram realizadas até agora (22) 586 audiências de conciliação. O volume representa cerca de R$6 milhões previstos em pagamentos de dívidas trabalhistas no estado.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o juiz do trabalho, Valdir Consalter Júnior, frisou que a conciliação é benéfica para todas as partes já que contribui para reduzir o número de processos em andamento na justiça e também para os envolvidos que podem finalizar a ação em menor tempo.

“Estamos disseminando a cultura da paz através da conversa. Muitas vezes falta diálogo. Na conciliação as partes são protagonistas para alcançar um acordo”.

Entre os diversos instrumentos de conciliação, o juiz destacou ainda que antes da fase processual, as partes podem resolver conflitos através da reclamação pré-processual.

“Neste caso, o tempo médio de uma solução é de dois a três meses. No procedimento normal depende, cerca de 6 meses, se não houver necessidade de perícias”.

A Semana da Conciliação é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e conta com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e dos 24 TRTs. Acompanhe a entrevista completa.

