Condomínio fechado tem se firmado como tendência imobiliária na Capital

Campo Grande segue expandindo e um dos destaques regionais do município é o Anhanduizinho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só esta área cresceu mais de 17% entre os anos de 2010 e 2022. Considerada a mais populosa do município, os empreendimentos estão em plena expansão por lá a exemplo das instalações de condomínios horizontais fechados.

Nesta quarta-feira (05), o gerente comercial de incorporação da Engepar, Wagner Demitre falou da tendência do mercado imobiliário que tem apostado nas moradias em condomínios fechados.

“Uma das principais reivindicações das pessoas é a segurança e os condomínios fechados tem isso a oferecer [...] outra vantagem, que se relaciona com uma característica do campo-grandense, é poder sentar em frente de casa e tomar o seu tereré com tranquilidade”.

Os lançamentos de condomínios fechados - Cacau, Dona Flor e Cravo e Canela - no Tarumã, contam com subsídios dos programas dos governos estadual, Bônus Moradia, e federal, Minha Casa Minha Vida.

As casas possuem 42,12 metros quadrados de área construída, dois quartos, em terrenos individuais de 139,97 metros quadrados. Acompanhe a entrevista completa.