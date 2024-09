Em comemoração ao Dia da Árvore, concessionária promove educação ambiental com plantio de mudas

Nessa sexta-feira (20), a Águas Guariroba promoveu uma visita guiada ao Viveiro Isaac de Oliveira, além de uma oficina de plantio de mudas para alunos do 3º ano fundamental da Escola Municipal Eulália Neto Lessa em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro. A ação integra as iniciativas da concessionária para promover a educação ambiental e conservação do bioma Cerrado.

Durante a oficina de plantio de mudas oferecida em parceria com a empresa Arater Consultoria Ambiental e Projetos LTDA e o passeio para conhecer o viveiro, os pequenos aprenderam com atividades divertidas sobre o papel das árvores para o planeta e a sociedade, e a necessidade de protegê-las através da preservação.

“Eu gostei muito de ir na horta e plantar árvores, porque as plantas são importantes para nós para podermos respirar e viver”, comentou o aluno Henrique Benedito, de 9 anos, após a visita.

O gerente de Meio Ambiente e Qualidade, Fernando Garayo, ressaltou a relevância da oficina para a juventude, especialmente no atual momento de secas e queimadas que o Estado está presenciando.



“No momento estamos vivendo extremos climáticos que sentimos na pele, assim é cada vez mais necessário trabalhar a educação ambiental para as crianças, demonstrar qual importância dos biomas e a preservação do nosso Cerrado, e como podemos fazer isso. Hoje as crianças puderam ter contato com esses temas através da oficina de plantio de mudas, isso vai criando no inconsciente delas ideias da preservação”, diz Fernando Garayo.

O Dia da Árvore é comemorado com o objetivo de promover a conscientização sobre o respeito a natureza e reflexão sobre o impacto humano no meio ambiente. O passeio contribui para a educação escolar dos jovens, uma vez que se relaciona com diversos temas abordados em aulas e expande seus conceitos.

“Esse trabalho que a Águas Guariroba está fazendo é muito importante para as crianças, para elas saberem mais sobre o meio ambiente, além de trabalhar o conteúdo de reflorestamento e mata ciliar. Eles são a nova geração e é a partir dessa oficina que plantamos a ideia de cuidado com o meio ambiente”, explicou Catiane Santos de Lima, professora de ciências da Escola Municipal Eulália Neto Lessa.

Desde 2010, a Águas Guariroba, por meio do Viveiro Issac de Oliveira, atua com objetivo de subsidiar os produtores rurais das duas bacias que abastecem Campo Grande e recuperar as matas ciliares, além da preservação das Áreas de Proteção Ambiental dos córregos Guariroba e Lageado. Em 14 anos de história, o Viveiro Isaac de Oliveira produziu e doou mais de 600 mil mudas de 38 espécies nativas do Cerrado.