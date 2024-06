Empresária destaca os impactos da presença feminina nas organizações

Os impactos da presença feminina nas empresas, o papel das mulheres na alta liderança e a importância da diversidade de gênero para o sucesso da organização foram destaques durante entrevista com a cofundadora e vice-presidente do conselho do Grupo Sabin, Janete Ana Ribeiro Vaz, no Jornal CBN Campo Grande desta quinta-feira (27).

Um ícone do setor empresarial, Janete Vaz está na Capital para participar do 2º Congresso Nacional e Estadual Mulheres pela Paridade (Compar), que está sendo realizado hoje (27) e amanhã (28) no auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

Continue Lendo...

Ela participa hoje, às 13h30, do painel "Impactos da presença de mulheres nos setores de infraestrutura, tecnologia, empreendedorismo e carreiras públicas". O evento está em andamento, começou hoje (27) e termina amanhã (28). Veja abaixo a programação completa.

Na entrevista ao Jornal CBN Campo Grande ela falou também sobre a importância de inspirar as mulheres para que busquem lugares de destaque nas empresas, e na sociedade. Ela deu detalhes sobre a trajetória ao longo da jornada e também falou sobre a presença das mulheres na política.

Assista a entrevista na íntegra:

Confira a programação do 2º Congresso Nacional e Estadual Mulheres pela Paridade - Compar