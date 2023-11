Estado atinge novo recorde de demanda de energia

Informações divulgadas pela Energisa nesta sexta-feria (17) apontam uma nova máxima de uso de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, com 1.419 MW consumidos. Demanda é suficiente para abastecer duas vezes o município de Dourados.

O recorde foi registrado às 21h45 desta quinta-feira (16). Só no mês de setembro, a concessionária já havia sinalizado três recordes de demanda históricos. O último foi no dia 26 de setembro, com o alcance de 1.403 MW.

Mudança

A Energisa informa que, antes, os maiores consumos ocorriam no período da tarde, mas nos últimos dois anos, o comportamento de Mato Grosso do Sul mudou e o aumento de consumo identificado pela classe residencial ocorre no período da noite, por volta das 22h. A principal causa seria o ar condicionado.

A Energisa destaca a importância dos clientes atualizarem suas declarações de carga na rede elétrica. A necessidade de atualização se aplica a todos os consumidores da concessionária.

O cliente deve entrar em contato com a Energisa para atualizar as informações cadastrais quando houver mudanças em sua carga elétrica junto com a mudança do dispositivo de proteção do padrão (disjuntor).

A atualização é crucial para evitar sobrecargas no sistema elétrico, especialmente quando mudanças de carga semelhantes ocorrem em uma área específica, como um bairro ou rua.

Canais de Atendimento

Call center: 0800 722 7272

Site:energisa.com.br

WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698

Aplicativo Energisa On