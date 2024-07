Exercícios físicos melhoram saúde, mas não garantem imunidade completa

Embora a prática regular de exercícios físicos seja fundamental para o bem-estar geral e a prevenção de diversas doenças, é importante esclarecer que não garante imunidade completa. Na coluna CBN Boa Forma desta segunda-feira (15), Dinei Carlos abordou o tema.

Dinei comentou que a atividade física contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, melhora a circulação sanguínea, auxilia no controle do peso e diminui o risco de doenças crônicas como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas e certos tipos de câncer.

Continue Lendo...

Confira a coluna completa: