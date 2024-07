Exército abre seleção de militares temporários em MS, MT e GO

Estão abertas as inscrições para a seleção de militares temporários na área da 9ª Região Militar (9ª RM). A organização militar compreende os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o município de Aragarças (GO). As vagas são destinadas a profissionais formados em nível superior, técnico e médio. Dependendo da vaga, os salários podem alcançar quase R$8 mil.

Entre as exigências para assumir a função, o candidato deve apresentar o certificado de conclusão do curso na área pretendida e não poderá ter ultrapassado a idade de 40 anos na data da incorporação. Já para os profissionais de saúde, a idade máxima é de 38 anos.

O processo seletivo será composto por inscrição eletrônica, entrega da documentação para análise, entrevista e avaliação curricular presencial, inspeção de saúde e exame de aptidão física.

“Os candidatos devem ficar atentos aos avisos de convocação para as fases que compõem o cronograma. Eles são publicados no site da 9ª Região Militar e todos os prazos devem ser rigorosamente cumpridos”, ressaltou o responsável pelo processo seletivo, Tenente-Coronel Márcio Almeida da Silveira.

Em 2023, mais de 4,5 mil pessoas se inscreveram no processo seletivo para compor o quadro de militares temporários da 9ª Região Militar. As áreas mais concorridas foram odontologia, administração e técnico em enfermagem.

As inscrições começam nesta terça-feira (02) e poderão ser realizadas até o dia 15 de julho no site da 9ª RM.