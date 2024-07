Festas julinas, música e circo: diversão para todos os públicos

O mês de julho começa em ritmo de arraiá, com diversas festas julinas. A tradicional festa da OAB/MS, promete muita diversão e solidariedade. A Central Única de Favelas realiza seu primeiro arraiá, com barracas típicas e uma programação cultural intensa.

Já a Paróquia São José e o Santuário Nossa Senhora da Abadia celebram seus arraiais com música, comidas típicas e muita animação. A Festa de São Bento, que comemora os 10 anos do Sítio Divina Misericórdia, é mais uma opção que mantém viva a tradição dos festejos de meio de ano.

Outro destaque é a festa julina do Capivara Blasé, o Capivara Caipira, que acontece na sexta-feira (5), no gramado da Esplanada Ferroviária. O evento contará com comidas típicas, área kids e o famoso "Mel da Capivara". A festa é para todas as idades e a entrada é gratuita, começando às 18h.

No domingo (7), o projeto Som da Concha traz ao Parque das Nações Indígenas o show “Una Aza”, do artista jardinense Ossuna Braza, seguido pelo espetáculo “Jazz e Viola” de Marcos Assunção. A combinação de sons promete encantar o público a partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles.

Confira o "agendão" do fim de semana:

Sexta-feira (5)

Le Cirque - O fabuloso circo francês Le Cirque está montado no estacionamento do Shopping Campo Grande e conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, pêndulo, carro Transformers e artistas internacionais.

O espetáculo promete uma viagem inesquecível ao mundo do circo tradicional, com artistas de países como México, França, Colômbia, Portugal e Argentina.

Horário: 20h

Local: estacionamento do Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingressos a partir de R$ 30 na bilheteria ou pelo link.

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, prossegue na capital. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

A exposição funciona todos os dias, exceto às terças-feiras: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h.

Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingresso a partir de R$ 60, pelo link.

Parque dos Dinossauros - Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, o Parque dos Dinossauros oferece uma modalidade desportiva ecológica com cabos de aço suspensos em árvores e postes, divididos em cinco travessias que interligam plataformas.

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 - Santa Fé

Entrada: a partir de R$ 50, com venda no local

Bosque Fun e Play Games - O novo parque temático indoor Bosque Fun oferece uma torre de 12 metros de altura com tobogãs, camas elásticas, piscinas de espumas e bolas suspensas, garantindo uma experiência completa de diversão e adrenalina. Além disso, o Bosque é a casa do Play Games, um parque indoor com brinquedos, fliperamas, jogos eletrônicos e pistas de boliche.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a consultar no local

Capivara Caipira - O tradicional bloco de carnaval Capivara Blasé promove seu arraiá “Capivara Caipira” nesta sexta-feira, no gramado da Esplanada Ferroviária. O evento contará com muita comida, diversão, área kids e o exclusivo "Mel da Capivara", uma bebida especialmente preparada para a festança.

Horário: 18h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária - Av. Calógeras, 3143 - Centro

Entrada: gratuita

Happy de honra - Nesta sexta-feira tem mais um Happy de Honra na Louvada. Vai ter muita música boa, comida da melhor qualidade e área kids para aproveitar com a família.

Horário: 18h

Local: Taproom Louvada - R. Alfazema, 21 - Chácara Cachoeira

Entrada: gratuita

Sábado (6)

Feira Ziriguidum - Na 11ª edição da Feira Ziriguidum, haverá a abertura do Julho das Pretas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Afro Latina Americana e Caribenha. O evento reunirá expositores de arte, lazer, gastronomia e economia criativa. Estão programadas roda de samba com participação de Marta Cel e Romilda Pizani, apresentação de Mel Dias e Macão, Projeto Livres Batuque’ Canta, Grupo Musical Umoja e intervenções poéticas.

Horário: 16h

Local: Praça do Preto Velho - Avenida Fábio Zahran, s/n - Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Arraial da Lienca - O Arraial da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) vai ter arrasta pé, quadrilha, bebidas típicas e muito samba. As escolas de samba também vão ter suas próprias barracas típicas na festa.

Horário: 16h

Local: Teatro de Arena do Horto Florestal – Av. Fábio Zahran, 316 – Centro

Entrada: gratuita

Arraiá da Mata do Jacinto - A Associação de Moradores da Mata do Jacinto prepara um arraial com comidas típicas, shows ao vivo com Fábio e Júnior, e banda Alziras, sorteios e muito mais.

Horário: a partir das 18h

Local: Av. Alberto Araújo Arruda, 300 - Mata do Jacinto

Entrada: gratuita

Arraiá da Coopharádio - Os moradores da Coopharádio e região vão organizar arraiá julino neste sábado, com diversas atrações culturais, venda de doces e comidas típicas.

Horário: 17h

Local: Praça V - Coopharádio

Entrada: gratuita

Festa Julina dos Arautos do Evangelho - No Rita Vieira, a tradicional festa julina dos Arautos terá comidas típicas, brincadeiras, fazendinha, show de prêmios e muito mais neste sábado e domingo.

Horário: a partir das 17h

Local: R. Rotterdam, 540 - Rita Vieira

Entrada: gratuita

Festa de São Bento - A nona edição da tradicional Festa de São Bento celebra os 10 anos do Sítio Divina Misericórdia. Neste sábado, a animação ficará por conta da banda Alma Serrana.

Horário: 18h

Local: Santuário Nossa Senhora da Abadia - Av. Afonso Pena, 7120 - Chácara Cachoeira

Entrada: gratuita

Arraiá da São José - A Paróquia São José convida para seu tradicional arraiá, com muita música e comidas típicas.

Horário: 18h

Endereço: Paróquia São José, Rua Pedro Celestino, 1.446 – Centro

Entrada: gratuita

Arraiá da Cufa - Neste sábado acontece o primeiro Arraiá da Cufa (Central Única de Favelas de Campo Grande). A festa promete uma noite repleta de música, comidas típicas e muita diversão, na sede da instituição, no bairro São Conrado.

A entrada é gratuita e as barracas, organizadas pelos moradores da região, serão uma atração à parte. Além de oferecerem uma variedade de delícias típicas das festas juninas/julinas, a renda obtida será revertida para a Cufa e para os próprios organizadores das barracas, com destaque para os trabalhos das mães das crianças assistidas pela instituição.

Horário: a partir das 19h

Local: sede da Cufa - R. Livino Godoy, 710 - São Conrado

Entrada: gratuita

Arraial do Cebolinha - O 13º Arraial do Cebolinha, do Educandário Getúlio Vargas, chega com tudo neste sábado. Além das comidas típicas, danças e quadrilhas, a festa será animada pela dupla sertaneja Fábio e Junnior.

Horário: 18h

Local: Av. Cel. Antonino, 1200 - Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Encontro de brechós - Neste sábado tem mais uma edição do Encontro de Brechós. O evento contará com a presença de 21 brechós, oferecendo uma vasta gama de produtos de moda circular com preços a partir de R$10,00. Será uma oportunidade única para os participantes adquirirem peças exclusivas e sustentáveis, contribuindo para um consumo mais consciente.

Horário: 8h às 16h

Local: Plataforma Cultural - Av. Calógeras, 3015 - Centro

Entrada: gratuita

Feira Arte com Missão e Parceiros – Quem gosta de comida oriental não pode perder a Feira Arte com Missão e Parceiros. O espaço reúne diversos práticos típicos do Oriente, sem deixar de lado as comidas tradicionais encontradas em feiras.

Os pratos desta edição serão Japchae (macarrão coreano à base de batata doce e legumes), kimchi, kaarague (frango empanado), moti (bolinho de arroz), hiyashi somen (macarrão frio), sobá, oniguirazu (bolinho de arroz com recheio de salmão ou filé), karepan (bolinho com recheio de carne com curry), obentô (mix com sushi, oniguiri, frango frito).

Horário: 15h às 20h

Local: R. São Geraldo, 243 – Vila Sargento Amaral

Entrada: gratuita

Festa Julina da OAB - A tradicional festa julina da OAB/MS está chegando, O evento será aberto para toda a sociedade, com estacionamento gratuito. A entrada será 1 litro de leite para a Casa da Criança Peniel. Haverá espaço kids para as crianças, barracas com comidas típicas e atração musical, prometendo muita diversão e solidariedade.

Horário: a partir das 18h

Local: Av. Mato Grosso, 4700 - Carandá Bosque

Entrada: 1 litro de leite

Arraiá na Comunidade Nossa Senhora Aparecida - A festa da Comunidade Nossa Senhora Aparecida promete uma noite de muita alegria, devoção e comidas típicas.

Horário: 18h30

Local: R. Marquês de Herval, 372 - Mata do Jacinto

Entrada: gratuita

Love Party - Com balada itinerante que começa no pôr do sol, os DJs DJs Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo promovem experiência para fãs da música eletrônica. A Love Party foi criada com a ideia de atrair quem já passou dos 30 anos, divertindo os que se em enquadram na geração "Millennial".

Horário: 16h às 23h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 - Jardim dos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 120, pelo link

Domingo (7)

Som da Concha - Domingo é dia de Som na Concha no Parque das Nações Indígenas. Com o show “Uma Aza", o artista jardinense Ossuna Braza se apresenta no palco. Na sequência, canta Marcos Assunção, em “Jazz e Viola”.

Horário: a partir das 18h

Local: Concha Acústica Helena Meirelles – Parque das Nações Indígenas – Entrada pela R. Antônio Maria Coelho, 5655 – Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Arraiá com Borogodó - A 2ª Feira Borogodó terá um tema especial de Arraiá. O evento contará com muita gastronomia, arte, lazer e diversas apresentações culturais.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Coophafé – Rua das Garças, 3163 - Coophafé

Entrada: gratuita

Churrasco dançante - Uma grande festa gaúcha com muita música, comida boa e tradição. Assim será o churrasco dançante do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Tropeiros da Querência. Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro agitam o bailão.

Horário: a partir das 10h30

Local: CTG Tropeiros da Querência - R. Miguel Sutil, 445 - Vila Vilas Boas

Entrada: R$ 80 na portaria

Mercado de Pulgas – O Mercado de Pulgas vai animar os altos da Avenida Afonso Pena. Este evento proporciona um espaço para vendas e trocas entre expositores e clientes. É ideal para quem possui objetos antigos, itens de coleção, peças singulares, artesanato, móveis, artigos de prata e elementos decorativos, e deseja compartilhá-los com pessoas que compartilham dos mesmos interesses e hobbies, seja para praticar o desapego ou simplesmente mostrar essas preciosidades. Inspirado no estilo europeu, o Mercado de Pulgas de Campo Grande segue a tradição que surgiu nos subúrbios de Paris no século XIX.

Horário: 8h às 13h

Local: Altos da Av. Afonso Pena – lateral do Bioparque Pantanal

Entrada: gratuita