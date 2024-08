Gabriel Chiad une sertanejo e forró em Campo Grande

Gabriel Chiad, jovem músico de 25 anos, trouxe o som do forró para o coração sertanejo de Mato Grosso do Sul durante o CBN Cultural desta sexta-feira (16). Conhecido por sua habilidade com a sanfona e pela versatilidade musical, Gabriel falou sobre sua trajetória, a mescla de ritmos em suas apresentações e o desafio de levar o forró a uma região tradicionalmente dominada pelo sertanejo.

Gabriel compartilhou suas experiências e a jornada que o levou a se tornar músico profissional, destacando a importância do aprendizado autodidata e da paixão pelos instrumentos. Em um bate-papo descontraído, ele explicou que começou a tocar violão aos oito anos e, aos 17, se encantou pela sanfona, influenciado por um colega na universidade.

Continue Lendo...

Confira o bate-papo completo: