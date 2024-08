Governo de MS convoca novos aprovados em concursos da PM e Bombeiros

Para reforçar a segurança pública, o Governo do Mato Grosso do Sul promove a ampliação de 540 vagas nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Com esta decisão, serão convocados novos aprovados que atendam a ordem de classificação dos certames e as exigências previstas em lei.

No concurso para soldados da Polícia Militar foram ampliadas 500 vagas, sendo 385 de ampla concorrência e mais 100 para cotistas negros e 15 indígenas. O certame de 2022 foi aberto com 500 vagas, sendo 621 já convocados.

Os aprovados vão realizar o curso de formação nos polos de Dourados (120), Três Lagoas (120), Aquidauana (50), Ponta Porã (50), Nova Andradina (50), Coxim (55) e Jardim (55).

Já para o certame de Oficias da Polícia Militar são mais 25 vagas, sendo 20 de ampla concorrência e 5 candidatos das cotas para negros. No início (certame) foram abertas 20 (vagas), com a convocação de 28 aprovados para o curso de formação.

O concurso para Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar terá mais 15 vagas (11 ampla concorrência, 3 de cotas para negros e um candidato indígena). Na sua abertura em 2022 foram disponibilizadas 10 no edital, sendo já convocados 15 aprovados.

Os três decretos foram publicados nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial do Estado, sendo assinados pelo governador Eduardo Riedel. Mais um ação para reforçar e qualificar a segurança pública do Estado, com novos profissionais que serão preparados para o trabalho em diferentes cidades.