Lula propõe a Riedel parceria para comprar terras e atender indígenas de Dourados

Em rápida agenda na Capital de Mato Grosso do Sul para acompanhar na unidade II da JBS – empresa líder em produção de alimentos à base de proteína - a finalização do primeiro lote de carne a ser exportado à China, a partir de plantas recém-habilitadas, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre os avanços do governo, antecipou reuniões que devem ocorrer no Brasil no ano que vem e propôs ao governador Eduardo Riedel (PSDB) parceria para compra de terras com vistas a atender indígenas que vivem em Dourados.

“Queria fazer uma proposta a você [ao governador]. Vamos comprar em sociedade uma terra para gente salvar aqueles Guarani que ficam ali perto de Dourados na beira na estrada. Eu quero dizer que se você encontrar as terras, para que a gente recupere a dignidade aquele povo, o Governo Federal será parceiro”, declarou em seu pronunciamento.

Continue Lendo...

Evento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o evento, a JBS anunciou que vai duplicar a capacidade de processamento e a força de trabalho de sua unidade Campo Grande II, em Mato Grosso do Sul, o que vai torná-la a maior planta de carne bovina de toda a América Latina e uma das três maiores da JBS no mundo. A Companhia vai investir R$ 150 milhões para permitir que, daqui um ano, o volume processado diariamente na fábrica passe de 2.200 para 4.400 animais, enquanto a quantidade de colaboradores vai saltar de 2.300 para 4.600.

A unidade Campo Grande II da JBS foi uma das 38 habilitadas pelo governo chinês no dia 12 de março. “Essas 38 habilitações pra China significam um passo gigantesco para o agronegócio brasileiro. Significam crescimento, geração de emprego e renda. Para indústria, para o campo, para as pessoas, para o comércio, para cidades”, afirmou o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni.

Participaram da cerimônia o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, entre outras autoridades públicas e lideranças empresariais.

SAIBA MAIS