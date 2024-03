Marca de chapéu personalizado nasce em Rio Verde e ganha o mundo

A criatividade é característica marcante na vida de Maria Luara Pires. Advogada por formação, ela encontrou na produção de chapéus o espaço para expressar bom gosto, elegância e a criatividade que a acompanha desde criança.

Juliana Gambim e Malu Pires no estúdio da Rádio CBN/CG. Foto: Redação CBN-CG

Deixou a advocacia para empreender no ramo de produção de chapéus personalizados. A primeira marca brasileira nesse tipo de produção e que ganhou o mundo, conquistando diversos famosos. Malu Pires apostou nas redes sociais para iniciar a divulgação do trabalho, que começou pequeno em Rio Verde e aos poucos foi conquistando cada vez mais espaço. A empreendedora foi uma das entrevistadas do CBN Você Mulher deste sábado (23) e conta sobre a trajetória de sucesso, desafios e conquistas.

