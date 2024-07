Mulher inventa estupro após perda em "Jogo do Tigrinho"

A Polícia Civil de Amambaí, através da Seção de Investigações Gerais (SIG), esclareceu uma falsa acusação de estupro e roubo ocorrida no domingo (30). Em menos de 24 horas, a equipe apurou que a mulher, na verdade, inventou a história para esconder uma perda de dinheiro em jogos de azar online.

Inicialmente, a mulher relatou que foi sequestrada por um homem em um carro preto enquanto voltava para casa de bicicleta. Segundo ela, o homem a obrigou a entrar no veículo e a levou para uma área de mata, onde a estuprou e roubou sua bicicleta e R$ 1.147,00.

No entanto, durante a investigação, os policiais da SIG notaram diversas inconsistências nas declarações da mulher. Ao ser confrontada com as contradições, ela confessou ter inventado a história.

A bicicleta da vítima foi encontrada abandonada em uma mata fechada na cidade.

A mulher responderá pelo crime de falsa comunicação de crime, previsto no Art. 340 do Código Penal Brasileiro, que pune quem "provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado".

*Com informações da PCMS