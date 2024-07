Multas ambientais não pagas ultrapassam custo com combate ao fogo no Pantanal

No 2º boletim da operação Pantanal 2024, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, apresentou um panorama sobre os incêndios florestais no Pantanal. Apesar de multas significativas aplicadas, o Estado enfrenta dificuldades na efetivação do pagamento dessas penalidades.

"Aplicamos as multas. Eles passam por um processo administrativo de defesa. Mas até o momento, nenhum valor ainda entrou no caixa do governo ", afirmou Verruck. Desde 2020, Mato Grosso do Sul já aplicou 94 autos de infração, totalizando R$ 54 milhões. Até o momento, o governo estadual investiu mais de 50 milhões de reais em operações de combate.

Continue Lendo...

Sobre o cenário atual, o secretário aponta que o cenário é crítico ainda. "Temos centenas de focos que se espalham por áreas específicas, resultando em aproximadamente 2.879 focos de incêndio. Essa situação é agravada pelas condições climáticas adversas que enfrentamos", explicou Verruck.

O Pantanal sul-mato-grossense possui extensão de 9 milhões de hectares, e já teve 566 mil hectares consumidos pelas chamas este ano. Isso representa cerca de 5% da área total do bioma. Nos últimos sete dias, houve uma queima de 6 mil hectares de áreas queimadas, representando um avanço pequeno do fogo nos últimos dias.

Para combater os incêndios, mais de 415 bombeiros, 82 militares da Força Nacional, 233 brigadistas do Ibama e do governo federal, 11 aeronaves (incluindo helicópteros) e 39 veículos. Até o momento, o governo estadual investiu mais de 50 milhões de reais em operações de combate.