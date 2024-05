Nova concessionária chegará a Campo Grande com conceito inovador

A capital de Mato Grosso do Sul está prestes a receber uma nova concessionária Toyota. O Grupo Ramires, com mais de 50 anos de história na região e referência em reflorestamento, está expandindo seus negócios e trazendo para Campo Grande a paixão pela marca japonesa e o compromisso com a excelência no atendimento.

Durante o programa CBN Você Mulher deste sábado (25), o representante do grupo, Vinícius Ramires apontou que a concessionária, que será erguida em breve, promete um conceito inovador, inspirado na unidade de Sorocaba, considerada a mais inovadora da América Latina pela Toyota.

"É um salto importante para o grupo e para a cidade. Temos um carinho especial por Campo Grande e pela Toyota, marca que representamos há muitos anos com grande paixão", afirmou Ramires.

Confira o programa na íntegra:

