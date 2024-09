OAB-MS promove evento com foco em empoderamento e empreendedorismo

Em um momento em que o debate sobre o papel da mulher na sociedade se intensifica, a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) promove, no dia 19 de setembro, a III Conferência Estadual da Mulher Advogada.

No programa CBN Você Mulher deste sábado (7), Juliana Gambim entrevistou a vice-presidente da OAB-MS, Camila Bastos, e secretária-geral adjunta da OAB-MS, Letícia Arraís para falar sobre o evento. Camila Bastos, destaca que a conferência deste ano terá um enfoque positivo, com o intuito de fomentar a participação feminina em diversas áreas, especialmente no empreendedorismo e na inovação. "Queremos proporcionar um espaço para que as advogadas se sintam inspiradas e motivadas a alcançar seus objetivos profissionais", afirma Camila.

Continue Lendo...

Um dos destaques da conferência é o tema do empreendedorismo feminino na advocacia. Leticia Arrais explica que essa temática surgiu da necessidade de oferecer ferramentas para que as advogadas possam conquistar sua independência financeira. "Muitas mulheres enfrentam dificuldades no mercado de trabalho e o empreendedorismo se mostra como uma alternativa para alcançar a liberdade financeira e profissional", afirma Letícia.

Confira o programa na íntegra: