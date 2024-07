A agropecuária, pilar fundamental da economia brasileira, respondendo por 28% do PIB, enfrenta um momento crucial. Na coluna CBN Meio Ambiente desta quarta-feira (17), Fernando Garayo comentou sobre o tema.

De um lado, o setor se consolida como celeiro do mundo, alimentando uma população crescente. Do outro, desafios climáticos sem precedentes colocam em risco a segurança alimentar e o futuro do agronegócio nacional.

Confira a coluna na íntegra: