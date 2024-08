Pelo terceiro mês seguido, preços médios do suíno vivo estão em alta

Levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) mostram que os preços médios mensais do suíno vivo e da carne estão em alta há três meses seguidos. Em julho (até o dia 30), a média do animal vivo é a maior desde abril de 2021, em termos reais (deflacionamento pelo IGP-DI de junho/24).

De acordo com pesquisadores do Cepea, o impulso vem da maior procura por novos lotes de suínos para abate para atender às demandas interna e externa. Quanto às exportações, a média diária nos primeiros 20 dias úteis de julho é de 5,2 mil toneladas de carne suína in natura, 10,5% acima da registrada no mês passado e 15,7% superior à do mesmo período de 2023, os dados são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Caso esse desempenho se mantenha, julho renovará o recorde de volume escoado, podendo alcançar 119,3 mil toneladas embarcadas no mês, considerando-se toda a série histórica da Secex, iniciada em 1997.

