Perfatto eleva a experiência com persianas e cortinas em Campo Grande

Perfatto, empresa sul-mato-grossense com mais de 15 anos de experiência, se destaca no mercado de persianas, cortinas e revestimentos, oferecendo aos clientes campo-grandenses e douradenses soluções completas e personalizadas para seus projetos. Com um portfólio de produtos da renomada marca Hunter Douglas e um atendimento de excelência, a Perfatto se consolida como referência no segmento.

Em entrevista ao programa CBN Festas e Eventos deste sábado (7), apresentado por José Marques, o gestor comercial da Perfatto, Gilvan Vera, revelou os diferenciais da empresa e os benefícios de escolher os produtos Hunter Douglas. Uma das principais vantagens é a tecnologia avançada presente em cada produto, que alia design, funcionalidade e durabilidade.

"A Hunter Douglas é uma empresa centenária que investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento, oferecendo soluções inovadoras para o controle solar e a decoração de ambientes. Seus produtos são reconhecidos mundialmente por sua qualidade e design atemporal", destaca Gilvan.

