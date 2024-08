Polícia Científica de MS lidera capacitação internacional para policiais na Bolívia

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul está ministrando oficinas durante o “Curso Internacional: Metodologia em Processamento da Cena de Crime”, que acontece em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O evento, que reúne policiais e peritos criminais de toda a América do Sul, tem como objetivo aprimorar as técnicas investigativas e fortalecer a troca de experiências entre os países da região.

"Nossa missão aqui vai além do ensino: trata-se de uma troca de experiências e conhecimentos essenciais para o combate ao crime transfronteiriço", destacou o perito criminal Emerson Lopes dos Reis, diretor do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica de MS.

A participação da Polícia Científica no curso surgiu após a visita de um capitão boliviano ao Brasil, que ficou impressionado com o trabalho desenvolvido pela equipe de Mato Grosso do Sul. "A partir dessa experiência, traçaremos a continuidade dessa parceria", acrescentou Emerson Lopes.

Durante as oficinas, a equipe de MS aborda temas como a reprodução simulada dos fatos, análise de manchas de sangue, diagnóstico diferencial da morte, preservação de cenas de crime, coleta e análise de evidências, e a utilização de luminol para a detecção de vestígios biológicos.

Além de Emerson Lopes, a delegação sul-mato-grossense é composta por especialistas renomados: Amaury Azevedo Luz, em medicina veterinária; Alceu de Souza Britto dos Santos, em engenharia de computação; Karina Rébulla Laitart, chefe do Núcleo de Balística Forense; e Thayla Caroline de Arruda Venancio, chefe do Núcleo de Perícias Externas.

O evento é organizado pela Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) da Bolívia.

*Com informações da Sejusp