Quase 4 mil vagas de emprego estão disponíveis na capital

Em Campo Grande, 3.691 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira (28) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat - A Fundação Social do Trabalho oferece 2.081 vagas de emprego nesta terça-feira (28). As contratações são para 195 profissões, em 274 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, há 139 vagas para auxiliar de linha de produção, 43 vagas para balconista de açougue, 21 vagas para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, 14 vagas para garçom, 5 vagas para costureira em geral, 5 vagas para colorista, entre outras.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Funtrab - Para quem deseja uma oportunidade no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul disponibiliza neste início da semana 4.324 vagas de emprego para diferentes setores no Estado. São opções nas áreas do comércio, serviços, construção civil, área rural e setor industrial.

Para Campo Grande são 1.610 vagas em diferentes funções. Entre elas auxiliar de linha de produção (129), auxiliar de limpeza (110), assistente de vendas (49), atendente de lanchonete (47), operador de caixa (45), pedreiro (42), carpinteiro (35) e vendedor interno (35).

Feirão da Empregabilidade

E para dar agilidade aos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e trabalhadores que estão em busca por uma colocação no mercado, a Funtrab promove nesta terça-feira (28) o Feirão da Empregabilidade.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de cinco empresas dos segmentos de construtora civil, supermercado, farmácias, couros e cinema.

São 168 oportunidades que estão disponibilizadas nas áreas de Serviços, Construção Civil e Comércio, além das mais de 1.600 oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.

As empresas contratantes atendem na Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), somente no período da manhã (das 8h às 11h). Os interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho.