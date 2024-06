Senad destrói pistas clandestinas na região de fronteira

Um contingente significativo da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), com apoio de helicópteros da Polícia Federal Brasileira e da Força Aérea Paraguaia, está na região de fronteira do Departamento de Amambay, que tem Pedro Juan Caballero como capital, para iniciar incursões operacionais contra estruturas de produção e tráfico de maconha na região.

No primeiro dia de tarefas, as forças antidrogas já conseguiram desmantelar 17 acampamentos de drogas, dentro dos quais foram localizados e destruídos 5.630 quilos de maconha picada e 150 quilos de sementes de drogas.

Continue Lendo...

Da mesma forma, foram erradicados 33 hectares de cultivos de maconha, que tinham potencial de produção de aproximadamente 99 mil quilos de medicamentos prontos.

Só no primeiro dia foram canceladas pelo menos 104 toneladas de maconha, o que representa uma perda de lucros superior a 3 milhões de dólares, de acordo com o custo da droga em território nacional.

As operações da Nova Aliança baseiam-se em um atual acordo de cooperação entre a SENAD e a Polícia Federal brasileira, no âmbito da responsabilidade compartilhada no combate ao crime organizado, conforme informações divulgadas pela Secretaria Nacional Antidrogas no Paraguai.