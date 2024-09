Sensação térmica chegou aos 50ºC em MS

Um dia "inacreditável", afirmou o meteorologista Natálio Abrahão, do Centro de Meteorologia da Uniderp/Anhanguera. De acordo com os dados analistas pelos especialista, Mato Grosso do Sul teve sensação térmica de 50 ºC nesta segunda-feira (9).

A temperatura corporal extrema foi registrada no município de Porto Murtinho, no Pantanal, onde os termômetros registraram 41,6 ºC à sombra, e a menor umidade relativa do ar do dia, de 8%, quando o índice ideal é de 60% conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A situação foi semelhante na região de Miranda, onde a umidade relativa do ar também ficou em 8% e a temperatura atingiu 41,1 ºC, com sensação térmica de 49 ºC.

Em Campo Grande a temperatura máxima nesta segunda-feira foi registrada às duas horas da tarde, quando a estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acusava 37,3 ºC e umidade relativa do ar em 11%. A sensação térmica na capital sul-mato-grossense foi de 44 ºC.