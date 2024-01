Sertanejos acompanham velório de João Carreiro e enterro será em Cuiabá

O velório do cantor João Carreiro, realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, nesta manhã teve aproximadamente três horas de duração. A cerimônia reuniu amigos, familiares, colegas de equipe e parceiros na música, todos consternados e incrédulos com a situação.

"É muito difícil perder um amigo assim, tão repentinamente. O João, com 41 anos ainda, tinha muita carreira pela frente. Tava vivendo a melhor fase, tava feliz", disse o cantor sul-mato-grossense Loubet.

Os pais e a esposa do cantor, Francine Caroline, permaneceram ao lado do caixão o tempo todo. O chapéu com uma cruz estampada, acessório indispensável do cantor em todas as apresentações, estava sobre o corpo.

O pai, João Sérgio Batista Correa, disse que o legado do filho vai além da música. "Esse filho aqui é um menino de ouro [...] Ele foi cedo demais. Tinha que ir o pai e ficar o filho, como que posso entender uma coisa dessa?", lamentou.

O amigo e produtor, Ricardo Teixeira, disse que João Carreiro acompanhava a carreira dele há duas décadas. "2023 foi um ano muito bom pro João, rodou o Brasil inteiro. E 2024 prometia. Os projetos eram maiores. Tinha planos de DVD, era o ano dele! [...] Ele cativava todo mundo. Ele atendia todo mundo dentro do camarim. Ele não tinha aquele negócio de atender apenas 5,6 fãs", contou Teixeira.

As duplas da música sertaneja Jads e Jadson e Alex e Ivan também participaram da despedida. Alex revelou que começou a carreira, em 2006, inspirado nas músicas de João Carreiro.

"Pra mim, o melhor compositor do gênero bruto sertanejo do Brasil. Tinha uma admiração muito grande por ele, apesar de não ser amigo particular. Eu sou muito reservado, inclusive, no meu Instagram, foi minha única postagem de luto dos últimos anos, porque realmente é uma pessoa que vai deixar um vazio na música sertaneja do nosso gênero bruto.[...] Espero que as pessoas continuem ouvindo João Carreiro, sempre. E que as pessoas também começem a dar valor nas pessoas em vida, né?", desabafou.

O velório em Campo Grande foi encerrado antes das 10h da manhã e o corpo seguiu em um avião particular com destino a Cuiabá-MT, terra natal do sertanejo onde nova cerimônia está prevista para esta tarde. O horário e local do enterro ainda não foi informado.

João Carreiro morreu na noite dessa quarta-feira (3), em Campo Grande, durante uma cirurgia cardíaca que estava programada desde novembro, pouco depois dele descobrir que tinha uma anormalidade no coração, o prolapso na válvula mitral. Popularmente, o problema é conhecido como 'sopro no coração'.

