Setores de produção do agro sofrem impactos devido ao alto consumo de energia

Neste sábado (18), o programa direcionado ao mercado do agronegócio no Mato Grosso do Sul, comentou sobre os assuntos mais quentes da semana.

Segundo levantamento da Ignitia Inteligência Climática, em algumas cidades, como em Dourados, a temperatura máxima desta semana já excedeu em quase 30% a média histórica para o mês de novembro, no chamado valor climatológico. Outro fator, relevante é relacionado ao impactos nos reservatórios de água para consumo e energia elétrica, além dos impactos na produção agrícola e pecuária. Quem falou sobre este tema no CBN Agro foi João Rodrigo de Castro, meteorologista.

O mercado de bioinsumos no Brasil e no mundo tem crescido e mantém um forte potencial de crescimento, com destaque também para os biodefensivos agrícolas. Durante o CBN Agro deste sábado foi abordo os custos e impacto do uso de bioinsumos na produção, relação custo-benefício e rendimentos. Também, como a utilização de deste perfil de solução contribui para o manejo preventivo do complexo de percevejos na produção de soja e como isso favorece o produtor. A entrevista foi realizada com Vinícius Marangoni, coordenador de produtos da Nitro.

No próximo dia 25 de novembro, no próximo sábado, Campo Grande será sede da 1ª Prova dos 3 Tambores - no Rancho JC - Centro de Treinamentos. A prova conta as categorias "Mirim" de 5 a 8 anos, "Infantil" de 9 a 12 anos, "Jovem" de 13 a 18 anos, "Feminino 65 kg" e "Tira Teima. Todas as categorias têm premiação em dinheiro e a a última traz também uma moto para o primeiro colocado. Quem esteve no CBN Agro e falou sobre o evento foi Thiago Guerra, um dos organizadores.