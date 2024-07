Sistema de penhora on-line bate recorde de transferência em 2024

No CBN Finanças desta terça-feira (02) o economista, colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia falou sobre o sistema de penhora on-line, ferramenta que promove a localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na justiça.

A modalidade tem se popularizado e bateu recorde de transferência nesses últimos meses. Só neste ano, o modelo gerou R$14 bilhões transferidos, no primeiro semestre. A execução é originada de ações de cobranças ajuizadas por credores. Garcia, fez alertas aos devedores e ressaltou o impacto da medida para a economia de forma geral. Acompanhe a análise.