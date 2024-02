Sol com chances de chuva nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

Embora o sol predomine em grande parte do Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (27), a presença de nuvens carregadas anuncia a possibilidade de chuva em diversas cidades do Estado. Em algumas regiões, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, configurando tempestades.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) explica que a combinação de calor e umidade, somada ao avanço de cavados e áreas de baixa pressão atmosférica, é a responsável por essa instabilidade. Ao longo da semana, as temperaturas podem escalar, chegando a 37°C e até 40°C nas regiões norte, bolsão e leste do estado.

Em Campo Grande as temperaturas devem variar entre 25°C e 34°C. Já na região do Pantanal, em Corumbá, a mínima será de 27°C e máxima de 33°C. Em Três Lagoas pode chegar a 37°C, com mínima de 26°C.

Coxim, na região norte, fica entre 24°C e 35°C. Em Dourados a máxima será de 37°C, com mínima de 24°C. A maioria das cidades tem previsão de chuva ao longo do dia. Já os ventos devem ficar entre 40 e 60 km/hora, podendo ter rajadas acima de 60 km/h.