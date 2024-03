Tempo seco é sinônimo de doenças respiratórias, alerta médico

Com prognóstico de período de estiagem prolongada, no outono, pessoas com maior sensibilidade respiratória podem acionar o alerta para as doenças da estação.

De acordo com o otorrinolaringologista, Bruno Nakao, nesta época do ano há um aumento de 30% no número de atendimentos de pessoas com queixas respiratórias.

Continue Lendo...

“Tempo seco é sinônimo de doenças respiratórias. Então, é um período de aumento de inflamações das famosas ‘ites’ como: rinite, eventualmente, as sinusites, faringites e nos casos mais graves bronquites, ou asma e tudo isso provocado muitas vezes por causa de um ressecamento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o médico, a queda na temperatura - com início e final de dia mais frios - ajuda a enrijecer o movimento natural dos cílios respiratórios, isso contribui para o acúmulo de secreção.

Para minimizar os efeitos negativos, Nakao reforçou a necessidade de realizar a lavagem nasal e esclareceu quando o paciente deve procurar o atendimento médico. Acompanhe a entrevista completa.