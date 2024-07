UFMS abre período de renovação de matrículas para estudantes

Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), tanto de graduação quanto de pós-graduação, têm a oportunidade de renovar suas matrículas a partir desta segunda-feira (22). O processo, que se estenderá até terça-feira, (23), deve ser realizado exclusivamente online, por meio do Passaporte UFMS, acessível via celular, tablet ou computador.

De acordo com Cristiano Costa Argemon Vieira, pró-reitor de Graduação, é fundamental que todos os estudantes realizem a renovação de suas matrículas para manter o vínculo com a universidade. "Mesmo com disciplinas em reposição, é necessário se matricular nas disciplinas do segundo semestre", ressalta.

Continue Lendo...

Para alunos da graduação, seja presencial ou a distância, o processo deve ser feito através do Sistema Acadêmico (Siscad). Neste sistema, os estudantes podem selecionar as disciplinas desejadas, devendo prestar atenção aos horários para evitar conflitos. "É importante respeitar o prazo de renovação. Em caso de dúvidas, os estudantes devem contatar o coordenador do curso ou a Coordenadoria de Gestão Acadêmica da unidade", enfatiza Vieira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para aqueles que não conseguirem uma vaga na primeira fase, uma segunda etapa de renovação será realizada nos dias 29 e 30 de julho, possibilitando ajustes de matrícula e novas tentativas de inscrição, caso existam vagas disponíveis

Pós-Graduação

Os procedimentos para estudantes de pós-graduação variam conforme a situação de cada aluno. Maria Ligia Rodrigues Macedo, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, explica que há distinções entre aqueles que vão cursar disciplinas e os que apenas renovarão o vínculo com o curso.

Estudantes de mestrado e doutorado que irão cursar disciplinas devem acessar a página da Pós-Graduação, solicitar matrícula, selecionar as disciplinas e confirmar a solicitação. O orientador do aluno deve aprovar a solicitação, e a secretaria dos programas confirmará a matrícula até 31 de julho.

Para alunos que já concluíram suas disciplinas e só precisam renovar o vínculo, o processo é feito também na página da Pós-Graduação, acessando a opção de renovação de matrícula. A confirmação é feita pela secretaria dos programas.

Estudantes na modalidade Aluno Especial seguem um procedimento semelhante aos regulares, porém com a opção específica de "Solicitar como Aluno Especial". Maria Lígia alerta que qualquer erro pode ser corrigido, mas é essencial finalizar e confirmar a solicitação de matrícula para garantir que o registro seja salvo corretamente.

"É comum que alunos acessem o ambiente de matrícula, façam alterações e saiam sem salvar. Isso pode resultar na perda da confirmação. Portanto, é crucial sempre finalizar e confirmar a matrícula após qualquer modificação", orienta a pró-reitora.

*Com informações da UFMS