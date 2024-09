Usina inaugurada na Gameleira atende 100% da demanda do Judiciário em MS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) inaugurou, na manhã desta quinta-feira (26), a Usina Fotovoltaica da Gameleira. A estrutura, que possui 6.000 placas solares, é um marco na busca do Judiciário por mais sustentabilidade e eficiência. Instalação foi realizada em terreno de 72.784 metros quadrados próximo à Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira.

A nova usina foi projetada para gerar 400 mil quilowatts por mês, somados aos 90.000 kW produzidos com as 1.447 placas instaladas no prédio do TJMS, no Parque dos Poderes, atende 100% da demanda energética do Poder Judiciário do Estado. Essa iniciativa integra um projeto mais amplo que incluiu a instalação de 50 usinas em 49 comarcas, com uma geração média mensal esperada de 441.000 kW. Com isso, a capacidade total de geração de energia do TJMS chega a 931.000 kW, suficiente para suprir o consumo de uma cidade do MS com quase 5.000 habitantes.

Desembargador do TJMS, Sérgio Martins, e Governador Eduardo Riedel durante a solenidade - Foto: Gerson Wassouf/CBN CG

“Representa 100% de energia limpa e renovável, este é o patamar que atingimos neste momento. Hoje já consolidamos com as demais instalações no Estado uma economia média nos três primeiros meses de operação (nesta usina) de 52%. O que vale dizer que o Tribunal de Justiça já economizou mais de R$ 1 milhão com as contas de energia neste período. Esperamos chegar em breve a 62%”, afirmou o presidente do TJMS, o desembargador Sérgio Fernandes Martins.

O custo total da obra foi de R$ 10,8 milhões, e, quando somados esses valores às usinas já instaladas pelo TJMS, o investimento total ultrapassa R$ 30 milhões. Esse valor, no entanto, deverá ser recuperado em aproximadamente apenas sete anos, representando uma economia significativa para os cofres públicos.

O Governador do Estado, Eduardo Riedel, ressaltou que a iniciativa traz benefícios diretos à sociedade. “Além da economia de gastos é uma grande contribuição ao meio ambiente. O que mais impacta é o legado que está ficando. Meio ambiente não é apenas uma questão de consciência e sim de matriz econômica. Aqui são dois ganhos consideráveis”.

Projeto

O projeto de energia fotovoltaica no Poder Judiciário começou em 2022, com a contratação de serviços para elaboração de projetos, abrangendo tanto as comarcas do interior quanto a sede do TJMS. Com a conclusão da Usina da Gameleira, o TJMS se posiciona como um exemplo de inovação e sustentabilidade no setor público.

Incentivo

Para contribuir com a transição energética, o Governo do Estado atuae com uma política de incentivo ao uso de fontes sustentáveis, por meio do programa MS Renovável (Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento das Fontes Renováveis de Produção de Energia Elétrica), que é uma das ações do Plano Estadual MS Carbono Neutro – Proclima.

Com isenção tributária, o MS Renovável estimula a implantação ou ampliação de sistemas geradores de energia em Mato Grosso do Sul, a partir de fontes renováveis, como eólica, termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, biogás, hidrogênio, entre outras fontes alternativas. Atualmente mais de 90% da matriz elétrica do Estado é oriunda de fontes renováveis.