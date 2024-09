Vestibular do Senac começa esta semana

A Faculdade Senac realiza na próxima quarta-feira (25) o primeiro vestibular da instituição, que vai preencher 120 vagas nos três cursos superiores ofertados pela instituição: Gastronomia, Estética e Cosmetologia, e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O início das aulas está previsto para fevereiro de 2025 e o gerente do Senac/MS, Vitor Mello, destaca que a parceria com empresas do setor é o diferencial dos cursos. As empresas participam do processo de formação profissional dos estudantes.

"Nada melhor do que você trazer a empresa para que ela possa acompanhar todo o curso, trabalhar algumas competências junto com os alunos. Os alunos desenvolvem durante o curso um projeto que se apresenta no final do curso, chamado projeto integrador, que muitas vezes as empresas podem ajudar, podem auxiliar no desenvolvimento desse projeto. Isso é muito bom, porque o aluno já tem a vivência do mercado estando ali na nossa faculdade", explicou Mello.

A instalação da Faculdade Senac foi aprovada pelo Ministério da Educação (MEC) no mês de junho, homologada pela portaria 594 de 25 de junho de 2024 e inicia a sua operação no Estado como um novo potencial educacional, já que a instituição conseguiu nota máxima (5) no MEC, tanto no conceito final, quanto no credenciamento dos cursos que oferecerá neste período inicial.

SERVIÇO

As inscrições podem ser feitas pela internet, na página do Senac/MS.

Mais informações pelo telefone (67) 3312-6260