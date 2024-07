Veterinária orienta sobre a presença de animais silvestres em áreas urbanas

Capivaras, araras, quatis... quem mora em Mato Grosso do Sul já está acostumado com as presenças destes animais silvestres mesmo em áreas urbanas. Em Campo Grande, já foi registrada a presença até de uma caninana cruzando a avenida Afonso Pena. A presença de animais silvestres tende a se tornar mais frequente no período de estiagem e este foi um dos assuntos do Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (3). Durante entrevista, a médica-veterinária do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), Jordana Toqueto, orientou sobre o que fazer ao se deparar com um desses habitantes e destacou o trabalho realizado pelo Centro.

Confira a entrevista na íntegra: