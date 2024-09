Vítima de feminicídio em Ivinhema foi morta com 58 facadas

A mulher vítima de feminicídio em Ivinhema foi brutalmente assassinada com 58 facadas. O exame necroscópico apontou que 17 golpes foram desferidos no rosto da vítima. O marido dela foi preso e confessou o crime. No carro do suspeito foi encontrado um canivete que é compatível com os ferimentos da vítima.

A mulher foi morta na frente das duas filhas do casal, uma de três e outra de um ano de idade. A motivação do crime seria uma briga por conta de uma festa, segundo o delegado da Polícia Civil de Ivinhema, Gustavo Oliveira do Santos.

Continue Lendo...

“Eles teriam uma festa para ir juntos, a vítima não foi. Ela teria demorado para chegar em casa. E por esse motivo eles discutiram. Ele [marido] teria colocado a vítima e as filhas dentro do carro e começado a andar pela cidade. Em determinado momento ele levou a vítima para um canavial, na saída para Deodápolis e a discussão teria se acalorado”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o delegado, as facadas teriam acontecido dentro do carro. O marido então teria pego a vítima no colo e deixado o corpo dentro do canavial. Quando as crianças perguntaram pela mãe, o homem teria dito que ela iria dormir ali e eles precisavam ir embora.

Após o crime o suspeito teria deixado os filhos na casa da avó materna e seguido para outra área rural do município para tentar suicídio. “Reconstruindo com as testemunhas e com as perícias que foram feitas, a gente percebeu que começou a andar de formas aleatórias e visitar sitio por sitio, pedindo uma corda, dizendo que o seu carro teria sido atolado. Em determinada propriedade ele conseguiu essa corda, então ele parou em um local ermo, teria amarrado essa corda na porta do carro e envolvido corda no seu pescoço”, relatou o delegado.

O suspeito foi encontrado pois havia contado para um conhecido o que estava prestes a fazer. “Ele ligou para uma pessoa avisando que iria tirar sua vida e onde ele seria localizado. Por esse motivo, ele foi localizado de forma muito rápida. Ele acabou sendo socorrido com vida e foi quando tudo veio à tona”.

O suspeito foi encaminhado à um hospital em Dourados, onde foi preso. Durante o interrogatório ele confessou o crime. Ele vai responder por feminicídio por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O homem não tinha histórico de violência. “Foi realmente uma noite de fúria, de forma totalmente imprevisível”, disse o delegado.

Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, este foi o 22º feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul, o segundo apenas nesta semana. A maior parte (17) dos crimes aconteceu no interior do estado.