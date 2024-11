Bombeiros de Três Lagoas retomam buscas por adolescente que desapareceu em rio

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas realiza buscas por um adolescente, de 13 anos de idade, que desapareceu no Rio Verde, em Água Clara. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (14), quando o garoto e alguns amigos foram até o rio. No local havia uma ponte e o menino teria pulado no rio. De acordo com relatos dos amigos, foi a ocasião em que a vítima despareceu na água.