Assembléia Legislativa faz sessão solene de homenagens aos artesãos de Mato Grosso do Sul

A Associação de Artesãos Mãos Unidas de Paranaíba foi homenageada ontem em sessão solene na Assembleia Legislativa, por iniciativa da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB). A medalha “Conceição dos Bugres” foi entregue aos artistas regionais que participam da 17ª Semana do Artesão que está sendo realizada em Campo Grande.

A presidente da entidade Celia Leonel recebeu a comenda, por indicação do deputado Paulo Duarte. Ela conversou com o grupo RCN e informou que o as peças de artesanato produzidas em Paranaíba e que foram levadas pela primeira vez para comercialização na capital, estão atraindo muito a atenção dos visitantes.