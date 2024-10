‘Wesley e Conrado’ na final da Casa dos Sonhos

A grande final da promoção “A Casa dos Sonhos” não terá apenas a entrega de um super prêmio, mas uma festa com a presença de grandes artistas da música sertaneja. O evento será na Esplanada da NOB, no domingo, dia 3 de novembro, a partir das 16h.

A final terá a participação do cantor sertanejo Loubet, das duplas Tom e Leo, Vitor e Cadu, Neto e Felipe, Max e Luan e, nesta semana, o Grupo RCN confirmou a presença de Junior Marra e Wesley & Conrado.

Uma megaestrutura está sendo preparada para que as pessoas possam torcer pelos finalistas e também curtir os shows de graça.

Haverá praça de alimentação, bar, um setor exclusivo para os clientes finalistas e, claro, um espaço para o público curtir a festa.

A premiação total ultrapassa R$ 200 mil, incluindo a casa, que será entregue com laje, fiação elétrica, encanamento, rede de esgoto, água, móveis, energia solar fotovoltaica fornecida pela ENER3 e internet de alta velocidade gratuita da DMS Fibra.

A final da promoção será transmitida ao vivo pela TVC HD Canal 13.1 e nas redes sociais.

Parceiros da promoção

Estoque Materiais de Construção, Tintas Velutex, Postos Parati e Nikkey, Instituto Visão Solidária, Rede de Postos 7 Mares, Morena Mulher, Casas Alea, Sicoob Metalcred, Vidrobox, Yes Cosmetics, 7 Pharma, DMS Fibra, Colégio Exitus, Comercial Mariano, Casa das Cores, Ener3, Suco Prats, Loteamento OT, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, MegaTec, Cassiplast, Espaço Vip, Chocoplast, Quitutes da Teni, Telas Concórdia, Pet Shop CatDog, Bom Beef, Açaí Super Fruta, Solução Já Caçambas, Stop Car, Casa de Ração Celeiro MS, Posto de Molas Contramão e Trilhas da Amazônia estão apoiando a promoção.