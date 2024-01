Aparecidense Warley Oliveira "Kafé" entregou tudo no seu primeiro rodeio fora do Brasil

O competidor aparecidense, Warley Oliveira participou do seu primeiro rodeio fora do Brasil, e em um dos mais importantes e decisivos da sua vida.

Diretamente de Las Vegas, na South Point Arena, Warley se consagrou Vice campeão da primeira fase das eliminatórias do The American, um dos rodeios mais importantes do mundo, e um dos títulos mais cobiçados por qualquer cowboy, com essa conquista o brasileiro garantiu sua vaga na final do campeonato, que acontecerá nos dias 8 e 9 de março.

Warley conseguiu sua vaga pra disputar a primeira fase após ser o campeão do barretos internacional rodeo, que dá ao campeão a oportunidade de batalhar pelo seu direito de disputar na competição.