A ‘’Área Azul’’ voltará a funcionar em Paranaíba a partir de 11 de março, com a administração e controle do estacionamento rotativo pago em vias e logradouros públicos por meio do Demutran.

Nesta semana iniciará um período de orientação para os servidores que atuarão na Área Azul, bem como a divulgação do serviço que voltará a funcionar.

Foi realizado um estudo que verificou a necessidade e a possibilidade de aumentar vagas de estacionamento, desta forma serão incluídas 204, totalizando aproximadamente 420 vagas de estacionamento rotativo no centro da cidade.

A execução e exploração dos serviços relativos à Área Azul será destinada ao pagamento das despesas administrativas do município.