O programa municipal “Família Protetora” já recebe inscrições e deve contar com o primeiro pagamento ainda neste mês.

Podem participar do Programa as famílias em situação de vulnerabilidade social, que possuam renda familiar mensal “per capta” de até 25% do salário mínimo vigente. O benefício financeiro do Programa será o pagamento do auxílio de R$ 200, mediante depósito em conta bancária ou Cartão Alimentação, às famílias em situação de vulnerabilidade.